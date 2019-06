MONDRAGONE – Purtroppo il triste primato del primo annegato della stagione balneare lo conquista Mondragone. E’ avvenuto pochi minuti fa, in corrispondenza di una spiaggia libera, non distante dal bar Granita. Un uomo di 40 anni è annegato mentre nuotava al largo, durante un bagno. Nulla da fare per i soccorsi.

– seguono aggiornamenti –