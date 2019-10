TRAGEDIA A SPARANISE. Cade da un muretto e batte la testa mentre gioca con gli amici. Morto 17enne

SPARANISE/VAIRANO PATENORA – Sotto choc l’intera cittadina di Sparanise per la tragica e incomprensibile morte di Cania Endri, studente del Marconi di appena 17 anni, avvenuta ieri sera intorno alle 20. Ancora poco chiaro quello che è accaduto, fatto sta che dalle sommarie notizie che abbiamo, sembra che il giovane ieri si trovasse con degli amici, quando è caduto da un muretto battendo la testa. Parrebbe che i suoi amici lo abbiano preso di peso e condotto in un’abitazione vicina dove qualcuno avrebbe provato a rianimarlo, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione che stanno conducendo le indagini.