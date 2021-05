Tragedia della strada. Muore una donna di 53 anni incastrata nelle lamiere

FRANCOLISE – Emergono nuovi particolari sul gravissimo incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata odierna, lungo la Statale Appia, non lontano dai bivi che portano da un lato al borgo di Francolise, dall’altro a Sant’Andrea del Pizzone, che di Francolise risulta frazione anche avendo il quadruplo degli abitanti.

A bordo di un Fiat Doblò che, a seguito di uno scontro con un mezzo pesante, si è letteralmente accartocciato su se stesso, c’era una donna 53enne di Sessa Aurunca, M.S.

C’è voluto il solito, penoso ma fondamentale, lavoro dei Vigili del Fuoco per estrarla da quel groviglio di lamiere, tagliate una per una dai macchinari speciali in dotazione ai citati Vigili.

Sul posto si è portata immediatamente una ambulanza del 118 ma purtroppo non è servita, visto che il medico e gli altri sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna sessana.

Illeso l’altro conducente. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente.