TRAGEDIA IN CITTA’. Noto imprenditore si toglie la vita con un colpo di pistola

SAN MARCELLINO. Se si dovesse confermare tale, sarebbe il terzo suicidio dopo quelli di Mondragone e Castel Volturno, in provincia di Caserta, negli ultrimi tre giorni. Poche ore fa, infatti, l’ennesima tragedia a San Marcellino, dove un imprenditore edile è stato trovato deceduto nella sua abitazione in piazza Municipio. A far scattare l’allarme, un familiare che, pur provando a contattarlo, non aveva ricevuto risposte. Il 60enne, separato e padre di due figli, si sarebbe ucciso sparandosi. Sul posto 118 e forze dell’ordine.