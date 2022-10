TRAGEDIA IN CITTA’. Salgono con l’autoscala fino al terzo piano e trovano il cadavere, comunità sotto shock

I vicini, che non la vedevano da giorni, hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco di Caserta con l’autoscala hanno raggiunto l’abitazione della donna che, purtroppo, era deceduta.

MADDALONI Hanno dovuto utilizzare l’autoscala in loro dotazione per arrivare sul balcone e, di lì, all’interno dell’appartamento al terzo piano di un condominio in via Cucciarella, a Maddaloni. Purtroppo però, hanno trovato l’86enne già priva di vita. E’ accaduto oggi pomeriggio: i vicini di casa, non vedendo l’anziana da qualche giorno, oggi hanno suonato alla sua porta ma, non ricevendo risposta, hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco del comando di Caserta e l’ambulanza del 118 sono giunti poco dopo ma l’anziana, che viveva da sola, era purtroppo, deceduta.