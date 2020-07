TRAGEDIA IN MOTO. Domani i funerali di Francesco, morto in un incidente a soli 23 anni

VILLA LITERNO (t.p.) – Le indagini sulla morte del giovane Francesco Fontana, 23enne figlio di un imprenditore operante nel mondo dei trasporti, sono iniziate immediatamente. Già nelle ore successive al terribile impatto tra la moto del giovane e un’autovettura su corso Vittorio Emanuele, il pubblico ministero che si sta occupando della fase istruttoria del caos, ha deciso di far transennare l’area. Pare che il giovane, in discesa, abbia perso il controllo delle due ruote, finendo a sbattere contro un’auto, ma la dinamica non è stata ancora confermata.

Dopo l’autopsia, nella giornata di domani, sabato, i familiari, assistiti nella ricerca della verità dall’avvocato Mario Griffo, si potranno celebrare i funerali, nei quali la città si stringerà attorno a Francesco per l’ultimo saluto.