TRAGEDIA IN PAESE. Ragazzo trovato nel letto senza vita

CASALUCE – (Lidia e Christian de Angelis) Tragedia in paese, 27enne trovato senza vita in casa, forse un malore fatale. Ieri una drammatica scoperta, in una abitazione di via De Amicis a Casaluce un giovane 27enne è stato trovato senza vita nel suo letto, i familiari non ricevendo risposte dallo stesso lo hanno trovato a letto che non dava segni di vita, hanno subito richiesto l’intervento dei sanitari che hanno solo potuto purtroppo constatare il decesso, sul posto anche le forze dell’ordine per accertare cosa è accaduto al giovane 27enne, al momento pare che la causa del decesso sia attribuibile a cause naturali. Sotto shock l’intera comunità.