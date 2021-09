TRAGEDIA IN STAZIONE. Giovane muore travolto dal convoglio

VILLA LITERNO – E’ di un giovane del basso Lazio, di Latina precisamente, il corpo ritrovato senza vita, questo pomeriggio, sui binari della stazione di Villa Literno.

Ancora poco chiara la dinamica della tragedia e gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro per la vittima che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine accorse stanno indagando sugli ultimi minuti di vita del ragazzo e non si esclude che il decesso sia avvenuto per una caduta, probabilmente, nel tentativo di evitare l’arrivo di un convoglio.

Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia.

Il traffico ferroviario della tratta interessata, è stato bloccato durante tutte le fasi di accertamento.