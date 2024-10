Tragedia in stazione, Giuseppe muore a 18 anni travolto da un treno

Si ipotizza un gesto estremo, forse per una delusione d’amore

SESSA AURUNCA – E’ scossa la comunità aurunca per la dipartita di Giuseppe Bosso, travolto e ucciso, questa notte da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Sessa Aurunca. La tragedia colpisce una famiglia molto nota nella zona, Giuseppe era l’unico figlio del medico Roberto Bosso, stimato angiologo del territorio, e di Laura Asciolla, un’insegnante di Piedimonte Massicano.

La notizia della morte del giovane ha lasciato sgomenti amici e conoscenti. Le indagini sul caso sono affidate alla Polfer di Villa Literno, tra le ipotesi più accreditate quella del gesto estremo per una delusione amorosa. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Caserta. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca. Il traffico ferroviario è stato sospeso per molte ore per consentire le operazioni dei soccorritori e degli inquirenti.