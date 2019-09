SANTA MARIA CAPUA VETERE – Angela Maria Saggiomo, 33 anni di Santa Maria Capua Vetere è morta dopo un incidente stradale avvenuto nei pressi del carcere di Sa Tammaro. Una BMW l’ha centrata mentre lei era fuori dalla sua auto. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. La giovane, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si trovava ferma a causa dell’auto in panne. Il conducente è stato identificato ed è risultato negativo ai test.