Tragedia nel Casertano: 60enne muore schiacciato da un albero

Choc in paese per la scomparsa del dipendente della Comunità Montana.

MIGNANO MONTELUNGO. Stava lui stesso tagliando quell’albero, armato di motosega, che poi gli è finito addosso, senza lasciargli scampo. E’ morto così il 60enne Vinenzo G., dipendente della Comunità montana. Schiacciato dal grosso arbusto, purtroppo per lui, i soccorsi sono stati inutili. Quando, infatti, è giunta sul posto l’ambulanza, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. .