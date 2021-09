MADDALONI – Dalle ore 15,40 di oggi risulta rallentata la circolazione lungo il tratto ferroviario Caserta-Napoli. Particolari rallentamenti si registrano al bivio di Maddaloni per il danneggiamento, da parte di un’auto, delle barriere di un passaggio a livello. Ancora da chiarire le cause. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana si sono portati sul posto per ripristinare le condizioni di sicurezza.