Tragedia sfiorata: motociclista finisce in una buca, trasferito in ospedale

BELLONA Raffica di incidenti stradali in questa domenica da bollino nero. Tre i sinistri avvenuti tra i Comuni di Bellona, Triflisco e Vitulazio. A provocare gli incidenti tra Vitulazio e Bellona sarebbe stato il pessimo manto stradale pieno di buche createsi dopo le piogge degli ultimi giorni. L’incidente più grave, invece, ha riguardato un motociclista che è finito con il suo scooter in una di queste voragini ed è stato trasportato in ospedale.