CASAGIOVE – Grande spavento questa mattina in via Trieste a Casagiove. Un’anziana donna di 83 anni non dava sue notizie ai familiari da un ieri. Allertati i soccorsi, quando sono giunti sul posto hanno trovato la donna a terra semicosciente. Trasferita d’ urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta.