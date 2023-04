TRAGEDIA SUL LAVORO. Albino e Antonio non dovevano trovarsi li: 3 condanne

La diocesi Alife-Caiazzo è stata condannata come responsabile civile

PIEDIMONTE MATESE – Operai morti durante i lavori in basilica: 3 condanne. Il giudice monocratico, Giovanni Caparco, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha inflitto 3 anni di reclusione per Mario Navarra; 2 anni e 3 mesi per Marco Zoccolillo e 3 anni per Maria Cristina Volpe ritenuti responsabili della morte di Tammaro Albino, 48enne di Casoria, e Antonio Atzeri, 56enne di Gioia Sannitica. I due di professione operai caddero dal ponteggio sul quale stavano lavorando al restauro della Basilica Pontificia Santa Maria Maggiore il 31 ottobre 2015 a Piedimonte Matese.

