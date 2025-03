TRAGEDIA. Vittoria muore a soli 31 anni. L’addio commosso dei suoi titolari

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAGIOVE (Lidia e Christian de Angelis) – La comunità di Casagiove è in lutto per la prematura scomparsa di Vittoria Valentino, 31 anni, una donna dolce e gentile, che ha lasciato un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Vittoria, Graphic Art Designer per un’azienda del caffè con sede a San Marco Evangelista, dopo una lunga e difficile lotta contro una grave malattia, non è riuscita a vincere la sua battaglia.

La giovane lascia i genitori, il compagno Danilo, e numerosi amici, tutti sconvolti e addolorati per questa dolorosa perdita. In queste ore, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio da parte della comunità, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

I funerali di Vittoria si terranno domani mattina alle 9, nella Chiesa di San Francesco di Paola a Casagiove, dove parenti e amici si raccoglieranno per salutarla per l’ultima volta.

Qui sotto il messaggio di addio della CIDA Torrefazione, società per la quale Vittoria lavorava.



“Oggi, la nostra azienda vive un momento di profonda tristezza. Dopo una battaglia combattuta con straordinaria forza e coraggio, la nostra cara Vittoria Valentino, la nostra piccola Vichinga, ci ha lasciato.

Il suo ricordo è vivo in ogni angolo dell’azienda, in ogni evento condiviso, nei suoi discorsi, nei suoi scritti, nelle sue rime. Vittoria è stata un esempio per tutti noi, affrontando ogni sfida con determinazione e un sorriso. Ricordo con chiarezza il giorno del suo colloquio, quando con umiltà chiese solo un’opportunità. In realtà, siamo stati noi a imparare molto di più da lei.

Noi di CIDA srl ci riteniamo fortunati ad averla avuta con noi. La vita è stata ingiusta nel sottrarcela così prematuramente, ma Vittoria ha sempre minimizzato le sue sofferenze, dimostrando una forza d’animo immensa.

Piccola solo di nome, Vittoria è stata e rimarrà per sempre grande nei cuori di chi, come me, ha avuto l’onore e il privilegio di conoscerla e di condividere con lei alcuni anni. Il suo spirito indomito e il suo sorriso rimarranno per sempre impressi nei nostri cuori.”

Marco Di Maggio e De Simone Daniele