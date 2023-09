Tragico destino accomuna due bambine: anche Francesca è morta in culla. Aveva un anno e mezzo

Pare si sia trattato di soffocamento provocato da un rigurgito. Il cordoglio espresso dal Comune

A Caianello una bambina di circa un anno e mezzo è morta nella sua culla. Solo alle prime luci del mattino la sua mamma se ne è accorta. Forse un rigurgito non le ha dato scampo.

Sul posto 118 e carabinieri. I medici non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Il corpicino è stato trasferito a Caserta per gli accertamenti medico legali.

“Poche sono le parole di fronte ad una tragedia così drammatica come quella che ha colpito una famiglia di Caianello nella giornata di oggi (ieri, 2 settembre, ndr), se non quelle di vicinanza e affetto ai genitori e a tutti i familiari – si legge in una nota diramata dal Comune di Caianello – L’amministrazione comunale, certa di essere portavoce dell’intera cittadinanza, esprime cordoglio alla famiglia coinvolta e rivolge un pensiero alla piccola Francesca che, seppur per poco tempo, ha fatto parte della nostra comunità e rimarrà nel ricordo di tutti”.