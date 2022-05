Travolta e uccisa sulla Provinciale: automobilista a processo

SANT’ANGELO DI ALIFE/ALVIGNANO/PIEDIMONTE MATESE – Sarà processato Luigi Gargiulo, di Alvignano ma all’epoca dei fatti residente a Piedimonte Matese, l’uomo alla guida della Smart che in una notte dell’ottobre del 2019 travolse e uccise la giovane Martina Ferrazzano, 24 anni di Sant’Angelo di Alife, lungo la Provinciale che collega Dragoni ad Alife. E’ quanto stabilito dal gup Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto il rinvio a giudizio per l’automobilista con l’accusa di omicidio colposo. Il processo prenderà il via a inizio febbraio del prossimo anno dinanzi al giudice Enea.