Travolto da un’auto in sella alla sua bicicletta: decapitato dal guard-rail

La tragedia lungo la SS 7 bis

CASTEL VOLTURNO – Travolto in sella alla sua bici lungo la SS 7 bis nel comune di Castel Volturno, poco prima dello svincolo per Ischitella.

Un uomo, di origine africana, in sella alla sua bici è stato investito da un’auto, forse, di oltrepassare la corsia opposta.

Il corpo dell’uomo si è schiantato contro il guardrail, e lì si è verificata una decapitazione, per poi finire sulla corsia opposta ed essere centrato da una vettura il cui conducente si è fermato ed ha allertato i soccorsi. Sul posto è giunta una volante del commissariato di Castel Volturno ed una della polizia stradale di Capua. Sono in corso i rilievi per fare luce sulla dinamica.

Al

momento la strada risulta interdetta al traffico veicolare per consentire gli accertamenti delle forze dell’ordine ed il ritrovamento della testa dell’uomo ancora dispersa.

La vittima risulta al momento priva di identità.