Travolto dalla tangentopoli Trentolese. Dipendente torna a lavoro all’ufficio anagrafe

TRENTOLA DUCENTA – Può tornare a lavorare in Comune a Trentola Ducenta, il dipendente Agostino Fabozzi. Per l’uomo, rimasto coinvolto nell’inchiesta che portò all’arresto dell’ex sindaco Andrea Sagliocco per il rilascio di autorizzazioni e affidamento di lavori pubblici in violazione del codice degli appalti, sono cadute tutte le misure restrittive. Per questo motivo, potrà rientrare in ufficio, ma all’anagrafe, dopo mesi di divieto di dimora.

Il 62enne dovrà comunque comparire dinanzi al gup del tribunale di Aversa-Napoli Nord a fine settembre insieme ad altre 19 persone: l’ex sindaco Andrea Sagliocco,

Giovanni Addario, 38 anni di San Prisco; Elena Bassolino, 52 anni di Sant’Anastasia; Aurelio Costanzo, 37 anni di Trentola Ducenta; Salvatore De Marco, 54 anni di San Marcellino; Mena Esposito, 53 anni di Trentola Ducenta; Alfredo Fabozzi, 47 anni di Aversa; Antonella Fabozzi, 45 anni di Aversa; Saverio Fabozzi, 68 anni di Trentola Ducenta; Mauro Felaco, 39 anni di Casaluce; Saverio Griffo, 45 anni di Trentola Ducenta; Luigi Letizia, 57 anni di Casal di Principe; Luigi Lorvenni, 52 anni di San Marcellino; Salvatore Mazzara, 47 anni di Trentola Ducenta; Giuseppe Melucci, 54 anni di Trentola Ducenta; Raffaele Ranucci, 58 anni di Trentola Ducenta; Tammaro Volpe, 45 anni di Parete; Nicola Zagaria, 34 anni di Trentola Ducenta.