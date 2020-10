Troppo dolore: si toglie la vita dopo la morte della moglie. Oggi i funerali di Luigi Schiavitelli

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Tanti all’ultimo saluto per Luigi Schiavitelli. Oggi, alle 16, si sono celebrati i funerali del 57enne trovato senza vita nel garage di casa in via Dei Caduti sul Lavoro a Sant’Arpino. L’uomo si sarebbe tolto la vita, poiché disperato dalla perdita della moglie, Anna Cicatiello deceduta per il male che affligge i nostri territori, solo quattro mesi fa.

Questa perdita è stata inaccettabile per Luigi, un uomo molto credente e religioso, amato e stimato dalla comunità sia di Sant’Arpino che di Succivo, dove vi è la Parrocchia da lui frequentata. Luigi non ha retto al dolore e ha voluto ricongiungersi con l’amata Anna. Tanti i presenti presso la Parrocchia della Trasfigurazione a Succivo dove si è celebrato il funerale, per dire per l’ultima volta addio a Luigi.