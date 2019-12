Trovato in casa con pistola, silenziatore, 300 pallottole e marijuana. In manette 37enne

SAN FELICE A CANCELLO – Nella mattinata di ieri, 10 dicembre 2019, la Polizia di Stato della Questura di Caserta ha tratto in arresto il trentasettenne Aniello De Lucia, di San Felice a Cancello ma da tempo domiciliato ad Acerra, per

detenzione di arma clandestina, completa di caricatore e silenziatore, nonché per detenzione di sostanza



stupefacente del tipo marijuana. Nel contempo, l’arrestato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per laricettazione dell’arma, detenzione di munizionamento comune da sparo e di polvere pirica e per omessacustodia di armi e munizioni.L’operazione di polizia che ha portato all’arresto dell’uomo è maturata nell’ambito delle attività investigative,sviluppate dalla Squadra Mobile casertana, al fine di prevenire e reprimere il traffico di armi e distupefacenti, con particolare riguardo ai paesi che si trovano nella fascia di confine tra le province di Napolie Caserta. In tale contesto si è appreso che Aniello De Lucia deteneva illegalmente armi e munizionipresso la propria abitazione di Acerra.Alla luce di ciò, nella mattinata di ieri è stato predisposto un servizio di polizia, sfociato nella perquisizionedell’abitazione dell’uomo, che ha permesso di scovare, nascosta tra le cianfrusaglie stipate in un casolareper gli attrezzi, una pistola marca “Bruni 8 mm”, priva di contrassegni matricolari e punzonature, quindiarma clandestina, completa di caricatore. Si trattava di un’arma estremamente compatta, facilmenteoccultabile, ma comunque dotata di notevole potenziale offensivo perché, come appurato dagli agenti, erain grado di camerare munizioni cal. 6.35. La pistola si presentava in perfetto stato d’uso e, soprattutto, eraaccessoriata di un silenziatore artigianale installabile al “vivo di volata”.Anche il prosieguo delle ricerche si è rivelato fruttuoso. Infatti, sono stati trovati circa 880 grammi dipolvere pirica, 300 cartucce per pistola di vario calibro, illegalmente detenuti, nonché una busta dicellophane contenente quasi 220 grammi di “marijuana”. Infine, in ragione del fatto che il De Lucia eratitolare di porto d’armi e deteneva regolarmente, per quanto custodita in modo improprio, una pistola conrelativo munizionamento, si è proceduto ritirando il tutto in via cautelativa per i seguiti del caso di naturaamministrativa.Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre il De Lucia, terminati gli atti di rito, è stato associatopresso la Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale per ivi rimanere, a disposizione dell’A.G., in attesa delgiudizio di convalida.