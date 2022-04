Trovato morto in casa a 56 anni

PORTICO DI CASERTA/MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian de Angelis) Trovato senza vita in casa, il 56enne Giuseppe Pascarella. Intorno alle 7 del mattino la madre dell’uomo preoccupata che il figlio non si fosse ancora svegliato è andata da lui e ha visto che l’uomo non rispondeva, preoccupata ha chiesto l’intervento dei soccorsi che giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso, per cause naturali. Un malore fatale ha stroncato l’uomo. Sotto shock le due comunità quella d’origine e quella dove viveva con la famiglia.