MARCIANISE – Lutto a Marcianise per la morte di Giuseppe Tartaglione, 59 anni, autotrasportatore trovato morto luned√¨ nella zona dell’Interporto Sud Europa di Marcianise. Lascia la moglie e 5 figli. Stamattina sono stati celebrati i funerali nel Santuario Nostra Signora di Fatima. Giuseppe √® deceduto per cause naturali mentre stava lavorando. E’ stato rinvenuto senza vita nel suo camion.