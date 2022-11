PIGNATARO MAGGIORE – In via Alcide De Gasperi sono intervenuti i carabinieri: è stato ritrovato infatti nel proprio terreno il corpo senza vita di Giuliano S., 81 anni di Pignataro Maggiore. L’uomo si era recato in campagna per la raccolta delle olive, quando è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata liberata per i funerali.