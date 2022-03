TRUFFA DA 1.5 MILIONI AI COMUNI CASERTANI. In ESCLUSIVA TUTTI I NOMI degli indagati. Il “gioco” dei rimborsi e degli F24

CAPUA – Dodici comuni casertani e tre della provincia di Napoli quelli finiti nella morsa di un gruppo di persone, al momento il numero degli indagati è pari a 19, ritenuti colpevoli di falso ideologico, associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, induzione in errore di pubblici ufficiali e auto-riciclaggio.

Almeno 21 le frodi accertate dalle indagini della guardia di finanza di Caserta, con la procura di Santa Maria Capua Vetere a coordinare le operazioni.

Sono stati i finanzieri della compagnia di Capua a scoprire questo giro di truffe nei confronti di molti comuni, basate sul fatto che le amministrazioni cittadine non avrebbero avuto possibilità di rendersi conto che gli F24 inviati dai soggetti coinvolti, contenenti richieste di compensazione tra crediti e debiti erariali inesistenti, erano falsi, necessari chiaramente solo a chiedere un rimborso di un tributo fintamente pagato per errore. In questi modo l’ente locale accreditava la somma al richiedente, rendendo vincente il piano studiato.

Il raggiro, secondo le prime informazioni proveniente dagli inquirenti, avrebbe avuto un valore di circa un milione e 500 mila euro.

Ad una prima lettura della documentazione, pare che nell’agro Aversano, tra Casal di Principe, Villa Literno, Casapesenna e San Cipriano, siano residenti buona parte dei 19 soggetti presenti nel ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Orazio Rossi. Secondo quanto scritto dal Gip, Valerio De Luca e Oreste De Luca di San Cipriano d’Aversa sarebbero gli ideatori di questa progetto, con il compito di ideare e pianificare le condotte truffaldine nei confronti dei comuni relativamente a queste richieste false di rimborso.

Qui in calce potrete leggere i nomi di tutte le persone finite nell’indagine portata avanti dalla procura di Santa Maria Capua Vetere. Ora toccherà agli avvocati difensori, tra cui anche il noto legale Domenico Della Gatta, cercare di rendere meno grave la situazione dei loro assistiti.

I NOMI: De Luca Oreste, De Luca Valerio, De Luca Clemente, Sgallia Armando, Infante Salvatore, Bifulco Angelo, Natale Vincenzo, Corda Manuele, Consolazio Gabriele Junior, Mingione Vittoria, Pirozzi Giuseppe, Buonaurio Bernadetta, Barone Cosimo, sorbetti Antonio, Ciccarelli Giuseppe, Di Carluccio Michelangelo, Iacuaniello Angelo, Barbato Maria Addolorata, Gordon Antonio, Verazzo Antonio.

