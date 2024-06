Truffa online dei ricambi auto: nei guai due casertani

CASERTA – A Lenola, comune in provincia di Latina, non lontano da Fondi, abita l’uomo truffato da due soggetti casertani, per questo denunciati a seguito di querela.

Per il reato di truffa sono stati deferiti un 57enne residente a Castel Volturno e un 62enne residente a Casal di Principe.



I due uomini, con artifici e raggiri, mediante falsa inserzione pubblicitaria su una piattaforma on line, sono riusciti a farsi accreditare la somma di 682 euro come prezzo per alcuni ricambi di auto usati, mai pervenuti all’acquirente.