TUTTE LE FOTO. BCC TERRA DI LAVORO: Che successo la festa dei 100 anni con i soci. In mille ieri sera al Belvedere di S. Leucio

“Soci in festa”, ieri sera al Belvedere di San Leucio l’evento

per il centenario della Bcc Terra di Lavoro “San Vincenzo De Paoli”

CASERTA – Ieri sera, nella meravigliosa cornice del Belvedere del Real Sito di San Leucio, la Bcc Terra di Lavoro “San Vincenzo de’ Paoli” ha realizzato l’evento Soci in festa in occasione del centenario della Banca (1921-2021). Un grande evento per i 3.740 soci della storica cooperativa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, Dottor Roberto Ricciardi, invitato sul palco dalla presentatrice Luisa Mariani, ha salutato tutti i consiglieri di amministrazione presenti in platea e ha rivolto un caloroso saluto e un ringraziamento ai tanti intervenuti. Ha, inoltre, ricordato i soci del passato che con il loro impegno e la loro dedizione, a partire da cento anni fa, hanno consentito oggi di festeggiare l’importante traguardo.

Una vera festa, ha proseguito il Presidente Ricciardi, per testimoniare impegno, passione e solidarietà di una realtà protagonista speciale della crescita del territorio e del suo benessere. Tante le aziende che in questi anni, grazie al sostegno della Bcc, sono diventate grandi. Imprese che hanno creato valore e che oggi rappresentano delle vere eccellenze non solo per la nostra provincia. La Bcc, banca di persone per le persone, pone sempre al centro della sua azione l’individuo, le sue necessità, i suoi progetti per la realizzazione del bene comune. Con la pandemia il mondo sembra aver finalmente riscoperto parole come coesione, cooperazione e solidarietà. Ebbene il Credito Cooperativo ha fondato il proprio agire da sempre su questi imprescindibili valori. È il mutualismo il motore del bene che si diffonde permeando la società e le sue frange più deboli. Contribuiamo, ha chiosato il Presidente, ad abbattere le disuguaglianze per una società più sostenibile, a misura d’uomo, con un’attenzione particolare per i giovani.

Durante l’evento sono stati premiati 212 soci che hanno raggiunto i 25 anni di presenza nella compagine sociale della Banca. È stato il Presidente emerito Carlo Santoro a ricordare l’istituzione e il significato del premio di fedeltà al centenario del sodalizio. Un ringraziamento speciale all’intera struttura operativa della banca e, in particolare, al Direttore Generale Antonio Francese il quale, grazie alle sue indiscusse doti, ha diretto in modo esemplare la macchina organizzativa dell’evento.

La festa è stata animata magistralmente dall’orchestra Musicanima Band Live del Maestro Enzo Campagnoli con la direzione artistica del Maestro Angelo Abate. Esilarante lo spettacolo del famoso comico Peppe Iodice che ha regalato ai soci circa un’ora di puro divertimento.

Il clou della serata è stato la proiezione in anteprima assoluta del Video Aziendale che presenta la Bcc Terra di Lavoro “San Vincenzo de’ Paoli”. Quella di ieri e quella di oggi fortemente proiettata verso un futuro altrettanto importante a cominciare dall’imminente apertura di una nuova filiale su Nola.

Il Presidente Ricciardi ha auspicato che in tanti possano ancora aderire a questo importante progetto di valenza sociale a vantaggio esclusivo del territorio della nostra gente e dei nostri giovani.