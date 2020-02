CASERTA – Paura stamattina in via GM Bosco, poco dopo le 7. Si è sviluppato infatti un principio di incendio da un pullman della Clp bianco. I pochi passeggeri sono stati fatti scendere dall’autista che ha allertato i pompieri. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, come si vede alle foto che pubblichiamo, sono intervenuti sul mezzo, dal quale usciva già del fumo, per scongiurare le fiamme.