CASERTA – È ti pochi minuti fa la notizia di un intervento effettuato dai vigili del fuoco di comando provinciale di Caserta nella frazione di San Clemente. I caschi rossi sono intervenuti sul posto per intervenire e chiudere una fuga di gas avvenuta a causa del tranciamento di un tubo durante i lavori di alcuni scavi in strada in via Caprio Maddaloni. Prestare massima attenzione.