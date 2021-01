TUTTE LE FOTO. Spaventoso incendio, uomo muore carbonizzato

CASTEL VOLTURNO – Drammatico incendio nel tardo pomeriggio a Castel Volturno. In Piazza Machiavelli, sono andati a fuoco due appartamenti situati al primo piano di una palazzina. Le fiamme hanno avvolto i locali che sono andati distrutti, come si vede dalle spaventose immagini che pubblichiamo e purtroppo per un extracomunitario non c’è stato niente da fare: è morto carbonizzato. Per spegnere il rogo, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Mondragone che hanno lavorato duramente e senza sosta per domare le fiamme.