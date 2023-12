TUTTI I NOMI. Ecco come funzionava la trappola degli appuntamenti “bollenti” per fregare soldi: UNA DONNA IN CARCERE E UN COMPLICE AI DOMICILIARI

CASTEL VOLTURNO – Torniamo a parlare del caso che, pochi giorni fa, ha portato all’arresto di una cinquantenne di Castel Volturno, Elisabetta Visconti, accusata di adescare uomini on-line, mostrando interesse per loro, in modo, così, da ottenere denaro.

La cinquantenne attualmente è reclusa in carcere con l’accusa di estorsione. Uno dei suoi complici, Ivan Carandente, 27 anni, si trova agli arresti domiciliari, mentre l’altro uomo che lo aiutava, il diciottenne Luigi Biondi, ha ricevuto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo quanto scoperto dagli investigatori, la donna avrebbe iniziato a parlare su una chat del sito Badoo con un ottantenne di Napoli, facendogli credere di essere interessata ad incontrarlo. L’uomo si era recato a casa della donna e dopo pochi minuti Il diciottenne Biondi lo avvertiva che la sua auto era stata rubata e lui poteva aiutarlo a ritrovarla.

Per fare ciò, l’altro complice, Carandente, e un’altra persona non identificata si fanno consegnare a 850€ in contanti dal ottantenne e la carta del conto corrente con la quale faranno poi una spesa dal valore di oltre 700€ in un supermercato.

Per Elisabetta Visconti la procura ipotizza anche il reato di induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria, visto che avrebbe minacciato l’anziano di non sporgere denuncia.

Secondo gli inquirenti la donna avrebbe compiuto una truffa simile anche in altre occasioni, sempre in modo di ricevere denaro per pagare l’affitto o per fare la spesa, utilizzando, ancora una volta, lo stratagemma del cavallo di ritorno.