TUTTI I NOMI. Evasione fiscale tra cooperativa e società di pulizie: indagati e perquisizioni

Sono almeno cinque i soggetti iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere

MONDRAGONE – La cooperativa sociale MGG Futura, attiva nel servizio infermieristico per anziani, avrebbe evaso le tasse grazie al supporto di Giuseppe Lauda, 59 anni, di Mondragone, e Pasquale Toscano, cinquantottenne, di Minturno, due consulenti fiscali.

È questa la struttura dell’indagine che la procura di Santa Maria Capua Vetere sta seguendo e che ha portato a delle perquisizioni nelle scorse ore.

Oltre ai due soggetti appena citati, sono indagati i due rappresentanti legali della cooperativa di Francolise: Giuseppe Giuliano Massimo, 67 anni, e la figlia Vanessa, 34enne.

Indagato anche Bruno Bartolo, 54enne romano, legale rappresentante dell’impresa di pulizia CR Appalti, che avrebbe usufruito dei servigi di Landa.

Secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere la cooperativa avrebbe compensato crediti di imposta fittizi per 700 mila euro. 623 mila euro, invece, i crediti compensati, per la procura, in maniera illegittima dalla CR Appalti.