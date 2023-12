TUTTI I NOMI. Finti matrimoni per ottenere il permesso di soggiorno, arrivano le condanne

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

CASERTA. Organizzavano finti matrimoni al fine di far ottenere ad uno dei “promessi sposi” il permesso di soggiorno. Oggi, 9 imputati, sono stati condannati ad una pensa, complessiva, di 38 anni di carcere. Accolte le le richieste di concordato, i giudici hanno condannato a 2 anni e 6 mesi Nabil El Hazmi e Hicham Metrache, 1 anno e 10 mesi a Karima El Hariri ed Hadi El Houite; 2 anni s Francesca Caterino Riccardi, Errica Russo, Angelica Loffredo, Antonella Nardelli e Luisa Maiello. Lo scorso ottobre furono arrestati nel corso di una operazione dei Carabinieri della Compagnia di Caserta, coordinata dalla Dda di Napoli.

L’attività investigativa, avviata nel luglio 2019, ha consentito di individuare una consolidata consorteria che aveva come finalità principale il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sul territorio italiano attraverso lo schema del cosiddetto “matrimonio di comodo” tra cittadini italiani compiacenti, che percepivano in cambio della loro disponibilità un corrispettivo in denaro, e cittadini extracomunitari, ai quali venivano richiesti fra 5.000 e 6.500 euro in contanti, che potevano poi così richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.