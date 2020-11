Tutti in preghiera per il piccolo Emanuele affinchè guarisca e torni a casa

TRENTOLA DUCENTA – (Lidia e Christian de Angelis) Gara di solidarietà si prega per il piccolo Emanuele. In queste ore si è mobilitata una grande gara di solidarietà sui social, tutti pregano affinché arrivino buone notizie per la famiglia del piccolo leoncino Emanuele, che sin dalla nascita ha avuto problemi cardiaci. Attualmente è presso una struttura sanitaria per dei controlli sullo stato di salute, e tutti pregano affinché non ci siano complicazioni e il piccolo torni presto a casa con la famiglia per festeggiare il Santo Natale.

Questo il messaggio di solidarietà lanciato sui social da un’amica di famiglia del piccolo, Teresa D’Angelo “Tu sei il mio adorato leoncino Emanuele adesso ti affido nelle mani della nostra Madonna di Casaluce di San Pio da,Pietrelcina e di San Giuseppe Moscati andrà tutto bene io e tutti i miei amici preghiamo insieme alla tua mamma e,alla tua famiglia che torni presto a casa mi raccomando ruggisci leoncino e torna,presto a casa”