Tutto pronto per la festa di San Sisto II: grande attesa per il concerto di chiusura di Franco Ricciardi

CARINOLA – È pronta ad una grande festa la frazione di Nocelleto di Carinola, dove da venerdì 4 agosto a lunedì 7 verrà celebrato San Sisto II, al quale è dedicata la chiesa del popoloso centro.

In calce all’articolo trovate tutte le info per gli eventi di questa quattro giorni anche se in tanti aspettano la data di lunedì 7 agosto quando a chiudere i festeggiamenti arriverà Franco Ricciardi.

L’evento avrà inizio – escludendo ritardi dell’ultima ora – alle ore 21.30 in piazza Bertolino. Per evitare problemi alla sicurezza stradale è stato messo a disposizione un parcheggio all’interno del campo parrocchiale, in via Fiume Savone. Seguire le indicazioni luongo le strade di Nocelleto.