Ubriaco marcio prima tenta di investire i clienti del bar, poi ferisce il titolare al volto. Fermato 40enne

CASAGIOVE – Completamente ubriaco quasi investe i clienti e minaccia e ferisce titolare del bar. E’ accaduto la notte scorsa quando un 40enne, M.F. residente in località Coccagna a Casagiove, si è presentato fuori il Royal Bar sulla Nazionale Appia a bordo della sua auto salendo sul marciapiede e tentando di investire i clienti che si trovavano fuori l’attività commerciale. Non contento, si è prima calato le braghe mostrando e toccandosi gli organi sessuali davanti agli astanti e poi ha lanciato una cassa acustica contro il titolare del bar, ferendolo al volto. A quel punto è scattato l’allarme agli agenti di Polizia che hanno fermato l’uomo, mentre il titolare è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per medicarsi il viso.