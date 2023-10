Uccide camionista alla pompa di benzina. 37enne portato in carcere nel giorno del compleanno della vittima

SAN FELICE A CANCELLO – È stato trasferito in carcere Carmine Mauro, 37enne di San Felice a Cancello, condannato dalla corte di Appello di Napoli per omicidio preterintenzionale a 6 anni e mezzo, dopo il patteggiamento della pena in primo grado a 9 anni.

I fatti da cui questa sentenza è stata originata, risalgono al novembre del 2021 quando Carmine Mauro avrebbe aggredito e colpito più volte con un tubo di plastica Giovanni Maione al tempo autotrasportatore 42enne di Messercola, frazione del Comune di Cervino, provocandone la morte, a causa delle lesioni causate da un pugno e da una testata, dopo qualche giorno di agonia trascorso nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale civile di Caserta.

Maione lasciò la moglie e due figli.

Il destino ha voluto che il trasferimento in carcere di Mauro, precedentemente recluso ai domiciliari, avvenga proprio nel giorno della nascita della sua vittima, 46 anni fa.