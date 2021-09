UCCISO IN PIAZZA A CESA. Angelo era stato scarcerato martedì

CESA- Sembrerebbe essere morto dissanguato Angelo Marino, il 35enne capuano, morto ieri sera a Cesa in piazza De Giorgi.

Marino appena martedì scorso era uscito dal carcere. Da qualche tempo si era trasferito da Capua, sua città di origine a Casandrino. Ma dopo il ritorno in libertà ed era andato a stare dal padre a Cesa per problemi con i familiari.

La lite sarebbe nata fra la vittima e un cittadino straniero. Secondo una prima ricostruzione, dagli insulti, sarebbero dovuti passati a calci e pugni. All’arrivo dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Si indaga adesso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Nella notte un uomo di origine marocchino si è costituito ai carabinieri ed è stato sottoposto a fermo per omicidio preterintenzionale dai pm della Procura di Napoli Nord.