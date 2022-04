UFFICIALE. PARTITO DEMOCRATICO. Fallito il blitz telematico di Stefano Graziano, convocazione dell’assemblea definitivamente annullata

IN CALCE LA DELIBERA 34 DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI GARANZIA L’ha sancito venerdì scorso la Crg che nei giorni precedenti aveva chiesto lumi a quella nazionale. Ora bisognerà controllare dall’elenco degli iscritti delle 5 federazioni chi è in regola con le quote di tre anni. La convocazione sarà in presenza, ma è senza data

CASERTA La Commissione regionale di garanzia del Partito democratico, come da noi scritto una settimana fa (clikka e leggi), attivata da un ricorso proposto dalle componenti rappresentate localmente da Gennaro Oliviero, Umberto Del Basso De Caro, Tessitore e Fusco, ha annullato la procedura di convocazione attivata dalla presidenza dell’Assemblea regionale. Un annullamento sancito dalla stessa Commissione nazionale di garanzia, come potete leggere nel documento che pubblichiamo a margine di questo articolo.

Uno stop dunque, alle velleità di Stefano Graziano di diventare il nuovo segretario regionale dei dem. Nella delibera n. 34 della Crg, avente ad oggetto i “ricorsi per l’annullamento della convocazione in via telematica dell’Assemblea regionale del PD Campania del 6 aprile 2022 e per la verifica della legittimità statutaria nell’attuale composizione dell’Assemblea regionale del Pd Campania in carica” viene, infatti, sottolineato come la presidente della Cng Silvia Velo chiarisca che “in merito ai componenti dell’assemblea regionale iscritti nella federazione provinciale di Caserta (così come per tutti gli altri) essi possono essere considerati in carica solo se la loro iscrizione al Pd sia continuativa per gli anni 2019/2020/2021, a prescindere che la relativa anagrafe sia stata certificata o no; il quorum per la validità della seduta dell’assemblea regionale va calcolato sul numero dei componenti l’assemblea regionale originariamente eletta nel 2019, così come un organismo assembleare decade se la maggioranza assoluta dei suoi componenti non sia più in carica. I componenti decaduti o dimessi non causano l’abbassamento del quorum”.

Nel deliberato della Commissione regionale di garanzia si specifica, dunque, l’accoglimento integrale dei ricorsi proposti e, per l’effetto, “l’annullamento dell’Assemblea telematica celebratasi in data 06.04.22, in considerazione dei vizi rappresentati in premessa; di richiedere le anagrafi degli iscritti degli anni 2019-2020-2021 di tutte le federazioni provinciali nonché l’elenco completo dei membri dell’assemblea regionale originariamente eletti nel 2019 per espletare, nella successiva seduta, la verifica di legittimità statutaria della composizione dell’Assemblea regionale del Pd in carica, accertando la continuità dell’iscrizione di tutti i membri dell’Assemblea regionale negli anni 2019, 2020 e 2021. La Crg ha deciso inoltre di invitare, attraverso il suo Presidente, l’Ufficio di Presidenza dell’assemblea a voler celebrare l’Assemblea regionale in presenza. La Commissione, per le attività conseguenti, si aggiorna ad una successiva seduta, a tale scopo convocata dal suo Presidente, sempre in modalità telematica”.

CLIKKA QUI PER LEGGERE LA DELIBERA 34 DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI GARANZIA DEL PD

delibera n.34 crg