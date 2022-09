Al momento Via Mazzini è interdetta al traffico veicolare

CASERTA – Grande spavento, pochi minuti fa, per la caduta di alcuni calcinacci dal tetto del Teatro Comunale in via Mazzini a Caserta. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando Provinciale attualmente impegnati nella messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente non si registrano feriti. Via Mazzini è interdetta al traffico veicolare.