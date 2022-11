ULTIM’ORA, LA FOTO. CASERTA. E’ morto il clochard di via Ferrarecce

Caserta – Stiamo verificando l’ufficialità della notizia, ma dovrebbero esserci pochi dubbi – purtroppo – che sia appena venuto a mancare il clochard anziano che, assieme alla moglie, vive da anni vagabondando tra il centro di Caserta e via Ferrarecce.

Dalla foto che pubblichiamo, scattata in quest’ultima strada dove finora i due hanno trovato riparo con le loro poche cose nel vano scale di una palazzina in stato di abbandono, si notano la donna, i mezzi delle pompe funebri ed una pattuglia dei carabinieri, la cui presenza non può che essere ricondotta ad un decesso.

La coppia, Mattia e Lucia, di cui si racconta la disgrazia della perdita di un figlio e la progressiva deriva sociale, è conosciutissima dalle persone, toccate dalle condizioni di abbandono e di disagio dei due, vestiti letteralmente di stracci e bisognosi di tutto.

Per

la signora, se il disinteresse di quell’autentico carrozzone che è l’assistenza pubblica continuerà ad essere il solito, si prospettano tempi ancora più difficili, se è possibile, senza il compagno della sua vita.

L’unica

speranza è nell’intervento delle associazioni di volontariato laiche e cattoliche, che, sopperendo alla latitanza delle istituzioni, fanno molto per i bisognosi della città.