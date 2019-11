ULTIM’ORA. MONDRAGONE come il Far West. Due giovani esplodono colpi di fucile sulla Domiziana

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un forte boato, seguito da attimi di paura sulla Domiziana, nei pressi del “Gioia caffè” alle 19.15 circa di questa sera.

Due ragazzi a bordo di uno scooter, hanno esploso due colpi di fucile in aria, in prossimità di questo noto bar, generando panico e paura tra i passanti. I due si sono poi diretti verso la rotatoria all’incrocio di Viale Margherita, dove è stato sparato un altro colpo di fucile. Sgomento e preoccupazione tra quanti hanno assistito ad una scena da Far West.