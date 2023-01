Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e anche un’ambulanza del 118

RECALE – Un incendio si è sviluppato pochi minuti fa a Recale, in via Savoia.

In un’abitazione non distante dalla caserma dei carabinieri in costruzione, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, provenienti dalla cappa della cucina.

Sul posto si recata anche un’ambulanza che, fortunatamente, non ha dovuto trasportare in ospedale i soggetti residenti in questa casa.