ULTIM’ORA. Salvini alle 10 a MONDRAGONE

MODNRAGONE – Con un preavviso di mezz’ora, Matteo Salvini rende noto che alle 10 sarà di nuovo a Mondragone, dove lunedì scorso era stato duramente contestato al punto di dover rinunciare a svolgere il comizio previsto. L’appuntamento – spiegano dalla Lega – è in Piazza Mario Liberato Conte. Il segretario leghista incontrerà, tra gli altri, alcuni rappresentanti delle realtà produttive del territorio e in particolare allevatori, agricoltori, balneari, albergatori. Presente anche il segretario regionale della Lega in Campania Nicola Molteni.