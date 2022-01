CAPUA – Grave incidente, pochi minuti fa, a Capua. Per cause ancora in fase di accertamento tre auto si sono scontrate. Una Peugeot proveniente da via Martiri di Nassiriya si è scontrata con una Smart proveniente da Capua centro che si apprestava a salire in direzione Macello a sua volta tamponata da una Fiat 500 proveniente dalla stessa direzione, via Santa Maria Capua Vetere. Sul posto due ambulanze del 118 e i carabinieri della locale Compagnia.