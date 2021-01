ORTA DI ATELLA – È deceduto nella giornata di ieri Umberto Ferrara. L’uomo, 83enne, per anni ha vissuto a Capua, ma era originario di Orta di Atella.

In passato, Ferrara era stato un uomo politico all’interno del consiglio comunale della città al confine con Frattamaggiore. In queste ore ad Orta di Atella si svolgeranno i funerali nella chiesa cittadina di San Massimo. La città si unisce nel dolore della famiglia Ferrara-Dell’Aversana per la scomparsa del caro Umberto.