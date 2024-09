Un fine settimana all’insegna del cibo e della storia. A Castel Morrone la 49esima sagra del Fico d’India

Loading...

CASTEL MORRONE – Tutto pronto per la 49esima sagra del Fico d’India, appuntamento di fine estate tra i più attesi non soltanto a Castel Morrone, ma nell’intera provincia. Il frutto di fine stagione resta il protagonista delle tre serate dedicate all’evento e viene presentato in tutte le salse, per accontentare anche i palati più esigenti. Tra le presentazioni che ogni anno riscuote più successo c’è quella del cannolo: la tradizionale crema con la ricotta, viene sostituita dalla cremosità del frutto morronese. Ma non solo. Buon cibo stand dopo stand, con la carne di pecora, tipico piatto di Castel Morrone, che sarà proposta come condimento per la pasta, ma anche arrostita e in polpette. Non manca nulla, anche le birre artigianali e la musica. Si parte il 6 con Monaghan + Diapason Band, il 7 ci sono i Blue Stuff e l’8 si chiude con C’Antica Muronia. Nella stessa serata dell’8 ci sarà la premiazione della squadra che avrà vinto la gara del solco dritto, l’altra manifestazione storica di Castel Morrone che si fa coincidere con la sagra del Fico d’India. Insomma, un fine settimana che trasforma il centro di Castel Morrone in un teatro suggestivo e carico di storia.