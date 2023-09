Una folla commossa per l’ultimo saluto a Marco Dongu: la bara portata a spalla dai vigili del fuoco

Quasi mille persone si sono ritrovate ieri nella chiesa Nostra Signora di Lourdes uniti al dolore dei genitori e dei familiari

CASERTA – Una folla composta unita nel dolore ha preso parte ieri ai funerali di Marco Dongu il giovane 26enne che ha perso la vita mercoledì sera nel tragico schianto lungo la variante Anas.

Nonostante la pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla città ieri mattina erano circa mille le persone che si sono unite al dolore di papà Salvatore e mamma Maria Grazia nella celebrazione del rito funebre presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes. La bara bianca è stata portata a spalla dai vigili del fuoco colleghi del papà della vittima.

Marco aveva trascorso parte del tardo pomeriggio allo Sweet Cafè in Corso Giannone in compagnia della sua comitiva di amici. Fatta ora di cena si è messo in sella alla sua moto, una Yamaha R1, e si è diretto verso casa, nella zona del parco Mirabella tra Caserta e San Nicola La Strada. Per farlo Marco aveva scelto di prendere la Variante Anas in zona Tuoro ed è stato proprio in quel breve tratto di strada che lo attendeva un tragico destino. E’ deceduto sul colpo dopo essersi scontrato con una volante della polizia che viaggiava contromano lanciata nell’inseguimento di tre banditi che avevano appena messo a segno una rapina ai danni di un tabacchi di rione Tescione.