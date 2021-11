Una raccolta fondi per l’ultimo desiderio del giovane carabiniere Vincenzo: essere sepolto vicino al papà

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stata avviata una raccolta fondi per realizzare l’ultimo sogno di Vincenzo Piccirillo, il carabiniere morto a Saliceto, in provincia di Cuneo (LEGGI QUI). I suoi colleghi hanno organizzato il funerale ed il trasporto della salma a Santa Maria ma manca il loculo necessario affinchè il giovane venga sepolto vicino al padre, mancato qualche tempo fa.

Il 22enne carabiniere prima dell’estremo gesto, infatti, aveva inviato dal cellulare (poi ritrovato in auto, accanto al suo corpo), un messaggio alla fidanzata nel quale spiegava il suo ultimo desiderio: riposare vicino al papà. E allora, per chi volesse contribuire alla raccolta fondi, ecco le coordinate rese note dalla pagina Ciò che vedo in Città SMCV che si rende disponibile per aziende e privati dotati di Partita Iva:

“PostePay Evolution intestata alla signora Iasevoli Angela (mamma di Vincenzo)

5333 1710 9565 0061

IBAN: IT39M3608105138271330771339

Per le Aziende o privati dotati di P.IVA, se vogliono effettuare donazioni con ricevuta della nostra Onlus potete contattarci in privato, provvederemo a girare fino all’ultimo centesimo alla Mamma.”

